Les Blues de St-Louis ne sont plus qu'à une victoire de leur premier titre NHL.

La franchise du Missouri s'est imposée 2-1 jeudi à Boston dans l'acte V de la Coupe Stanley et mène désormais 3-2 dans cette finale au meilleur des sept matches.

Les Blues auront ainsi l'occasion d'écrire la plus belle page de leur histoire dimanche, devant leur public, après deux échecs en Coupe Stanley (1968 et 1970). Ils se sont offert cette chance grâce à Ryan O'Reilly, auteur du 1-0 à la 21e, et à David Perron, auteur du 2-0 à la 51e. Les Bruins ont essayé de revenir au score mais n'ont réussi qu'à faire la moitié du chemin, après un but de Jake DeBrusk à la 54e.

Il faut dire que Boston s'est, comme beaucoup d'autres cette saison et particulièrement dans ce play-off, cassé les dents sur un bon Jordan Binnington. Le portier de St-Louis a détourné 38 tirs adverses. Jamais encore un gardien n'avait totalisé neuf victoires à l'extérieur en une saison lors des séries finales. Mieux encore: avec désormais quinze succès au total dans les play-off, Binnington a égalé le record pour un rookie car, oui, le gardien est un... débutant dans les cages de NHL.

Neuer Inhalt Horizontal Line