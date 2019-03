Timo Meier a inscrit un nouveau but en NHL, son 27e de la saison. Mais les San Jose Sharks ont néanmoins été battus 4-2 chez eux par les Nashville Predators.

Meier (22 ans) présente désormais une fiche de 60 points. L'attaquant appenzellois des Sharks n'est plus qu'à deux points du record pour un joueur suisse en NHL, détenu par Mark Streit lors de la saison 2007/08. Il lui reste dix matches de qualification pour l'égaler, voire le dépasser.

Nino Niederreiter (Carolina Hurricanes) et Kevin Fiala (Minnesota Wild) ont chacun été crédité d'un assist. Leur équipe a respectivement battu Buffalo (4-2) et New York Rangers (5-2).

