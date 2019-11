Après six matches blancs, Timo Meier a retrouvé son efficacité en NHL. L'attaquant suisse a marqué un but et donné un assist lors du succès des San José Sharks contre Chicago Blackhawks (4-2).

Meier a été impliqué sur le 1-0, avant de sceller le score final de la rencontre dans le but vide, quand les visiteurs poussaient pour arracher l'égalisation.

Deux autres attaquants suisses ont connu la joie de marquer. Nico Hischier (New Jersey Devils) a signé le 1-0 pour son équipe, qui a battu les Winnipeg Jets (avec Luca Sbisa) 2-1 tab. Hischier en est désormais à deux buts et cinq passes décisives cette saison.

Kevin Fiala a lui aussi marqué pour la deuxième fois de l'exercice pour Minnesota. Le Wild l'a emporté 4-2 sur la glace des Anaheim Ducks.

