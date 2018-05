Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

La finale de la Conférence Est de NHL s'annonce des plus indécises.

Washington, qui était entré du bon pied dans cette finale en remportant les deux premiers matches, a perdu tout le fruit de ses efforts en concédant, jeudi, une deuxième défaite consécutive à domicile (4-2). Tampay Bay est ainsi revenu à 2-2 dans la série.

Les Capitals avaient pourtant bien commencé la soirée en ouvrant la marque par Dmitry Orlov dès la 5e minute. Mais le Lightning a aussitôt répliqué par Brayden Point, puis a pris l'avantage en concrétisant une nouvelle fois une situation de supériorité numérique grâce à Steven Stamkos (son 7e but depuis le début des play-off).

Washington a toutefois repris l'ascendant et a fait le siège du but de Tampa Bay lors de la deuxième période, ouverte par un but d'Evgeny Kuznetsov joliment assisté par Alexander Ovechkin. C'est alors que le portier du Lightning, Andrei Vasilevskiy, a sorti le grand jeu (36 parades au total).

Le Russe, très critiqué après les deux premiers matches perdus à domicile, a ensuite frustré les Capitals avec des sauvetages improbables, devant son compatriote Ovechkin notamment. "Il nous sauvé, il nous a maintenu à vie dans le deuxième tiers-temps en particulier", a reconnu Alex Killorn, qui a marqué le but de la victoire à la 52e.

Washington, tombeur des Pittsburgh Penguins de Sidney Crosby au tour précédent, a tout essayé mais a buté sur le poteau de Vasilevskiy dans les dernières secondes, avant que Tampa Bay n'ajoute un quatrième but dans la cage déserté par Braden Holtby (16 parades).

Il s'agit de la cinquième victoire en six matches disputés à l'extérieur pour Tampa Bay qui retrouvera sa patinoire pour le match V samedi.

