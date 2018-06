Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

23 juin 2018 - 21:20

Quatre Suisses ont été appelés lors de la draft NHL à Dallas. Le défenseur des Oshawa Generals Nico Gross a été repêché au 4e tour (101e) par les New York Rangers.

Grison de Pontresina, Nico Gross est un défenseur relativement robuste de 18 ans. Formé à Zoug, il a déjà pris part à trois championnats du monde M18 et à deux Mondiaux M20. Avec son équipe d'OHL, il a inscrit 14 points (4 buts) en 58 matches de saison régulière. Et aucun en 5 matches de play-off.

En toute fin de 4e tour (120e choix), les Chicago Blackhawks ont jeté leur dévolu sur Philipp Kurashev, fils de Konstantin, coach en Suisse pendant vingt ans et futur entraîneur de Coire en MySports League. Formé à Berne, Kurashev joue depuis deux ans aux Québec Remparts en LHJMQ. Il a inscrit 60 points en 59 matches de saison régulière puis 5 en 6 rencontres de play-off. En 2014/15, il formait un duo de choc avec Nico Hischier dans les rangs des juniors élite du CP Berne.

Le gardien de Langnau Akira Schmid a lui entendu son nom au 5e tour (136e position). Il a été choisi par les New Jersey Devils. En plus de Nico Hischier et de Mirco Müller, les Devils comptent encore dans leur pool de gardiens le portier de Davos, Gilles Senn.

Et finalement au 6e tour (159e), les Columbus Blue Jackets ont sélectionné Tim Berni. Le défenseur a surpris son monde en s'imposant en fin de saison au sein des Zurich Lions pour finalement faire partie de l'équipe championne de Suisse. Né le 11 février 2000, Berni a disputé 23 matches avec Zurich sans marquer le moindre point. A noter que comme New Jersey, Columbus connaît la Suisse puisque le club de l'Ohio possède dans son organisation Dean Kukan et Calvin Thürkauf.

La draft 2018 a été plus fournie que celle de l'an dernier mais moins prolifique. Nico Hischier avait éclipsé la concurrence en étant choisi en première position par les New Jersey Devils. Les Capitals avaient repêché Tobias Geisser en 120e (4e tour) et les Devils avaient pris Senn en 129e (5e tour).

