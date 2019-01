Nico Hischier marque et gagne

Nico Hischier a encore frappé. Le Valaisan a inscrit son onzième but de la saison lors du succès 3-2 aux tirs au but de New Jersey à Glendale face à Arizona.

Nico Hischier a ouvert le score sur un tir qui n'est jamais... entré dans les filets. Toutefois, les arbitres ont accordé ce but aux Devils après avoir étudié $ la vidéo la scène qui voit l'attaquant Clayton Keller renverser sa propre cage alors que Hischier avait armé son tir. "Le puck était en l'air. Qui sait où il aurait fini sa course. Dans la cage ? A Toronto ?", fulmine le coach des Coyotes Rick Tocchet.

Introduit à la 16e minute à la place du nouveau titulaire MacKenzie Blackwood blessé au bas du corps, Keith Kinkaid a également tenu un rôle déterminant dans cette victoire, la quatrième pour les Devils lors de leurs six derniers matches. Il a été crédité de 21 arrêts, dont un face à Nick Cousins lors du shootout auquel Nico Hischier n'a pas participé.

Sven Andrighetto a fêté son retour dans l'alignement de Colorado par une victoire 6-1 sans appel à Denver contre les Rangers. Le Zurichois n'a toutefois comptabilité aucun point. En revanche, Jonas Siegenthaler, battu 2-1 à Dallas avec Washington sur un doublé de l'ex-Biennois Tyler Seguin, Kevin Fiala et Roman Josi, qui se sont inclinés 4-3 à Detroit avec Nashville, ont connu l'amertume de la défaite. Roman Josi a toutefois été crédité d'un assist pour son 30e point de la saison.

Neuer Inhalt Horizontal Line