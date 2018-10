Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 5 octobre 2018 12:54 05. octobre 2018 - 12:54

Nicola Spirig et son mari Reto Hug attendent un troisième enfant pour le mois d'avril. Mais cela n'empêche pas la Zurichoise de vouloir participer à ses cinquièmes Jeux olympiques à Tokyo en 2020.

La championne olympique 2012 à Londres est déjà mère de Yannis (5 ans) et de sa soeur Malea (1 an et demi). La Zurichoise de 36 ans compte sur le soutien de sa famille pour accepter les contraintes de cette nouvelle grossesse et l'objectif de participer aux JO 2020. Avec toutes les conséquence qui vont en découler. "Toyko est mon grand but. Je continue à avoir beaucoup de motivation et de passion pour mon sport et j'aimerais me battre encore une fois pour une médaille", relève Nicola Spirig.

La médaillée d'or de Londres a prouvé à deux reprises qu'elle pouvait régater avec l'élite mondiale après la maternité. Cette année, elle a décroché le titre européen à Glasgow pour la sixième fois. Une semaine plus tard, elle s'imposait en Coupe du monde à Lausanne. Avec ces résultats, elle a posé les bases d'une qualification pour Tokyo.

Si tout marche selon ses plans, Nicola Spirig retrouvera la compétition en automne 2019 et pourra ainsi attaquer la deuxième moitié de la phase de qualification olympique. Mais là, tout de suite, elle savoure la vie en famille. "C'est difficile de décrire notre bonheur tellement nous sommes heureux. Nous nous réjouissons tellement de l'arrivée de ce troisième enfant", souligne Spirig.

Neuer Inhalt Horizontal Line