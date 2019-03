Nino Niederreiter est sorti clair vainqueur de son premier duel en NHL contre son ex-club de Minnesota. L'attaquant grison s'est imposé 5-1 avec les Carolina Hurricanes sur sa glace face au Wild.

Kevin Fiala, qui a pris le no 22 comme "successeur" de Niederreiter à Minnesota, a comptabilisé un assist sur l'unique but de ses couleurs.

Tandis que Carolina compte désormais un écart de cinq points sur la barre, la situation du Wild se présente de manière beaucoup moins favorable dans la course aux séries finales. Comme Colorado a gagné 4-2 contre Chicago, Minnesota a glissé sous la barre à six matches de la fin de la saison régulière. Sven Andrighetto a marqué un but lors de la précieuse victoire à domicile de l'Avalanche.

Deux nouvelles équipes ont décroché leur qualification pour les play-off samedi soir. Il s'agit des Winnipeg Jets et des Boston Bruins. Winnipeg a nettement remporté 5-0 le match au sommet de la Central Division contre le Nashville de Josi et Weber. Boston a donné une leçon 7-3 à Florida, qui évoluait sans Malgin, surnuméraire.

Des bonnes nouvelles pour les Suisses sont parvenues du New Jersey. Nico Hischier et Mirco Müller ont effectué leur rentrée avec les Devils après une pause de trois semaines due aux blessures. New Jersey, qui n'a plus aucune chance de participer aux play-off, a remporté 2-1 tab son match contre Arizona Coyotes. Hischier fut l'un des quatre tireurs côté Devils. Le no 1 du repêchage 2017 a toutefois manqué son essai.

