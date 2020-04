Le Festival international du film fantastique de Neuchâtel (NIFFF) n'aura pas lieu cette année. Le maintien de cette manifestation n'était plus envisageable au vu de la situation sanitaire liée au Covid-19 et de son impact sur l'industrie cinématographique.

La 20e édition du NIFFF, qui devait se tenir du 3 au 11 juillet, est reportée. La manifestation aura lieu du 2 au 10 juillet 2021, ont annoncé jeudi "avec tristesse" les organisateurs. Le NIFFF a envisagé de nombreux scénarios mais a décidé finalement de reporter cette édition jubilée, dont les premiers jalons ont pourtant été posés il y a une année.

Evénement hors-série en ligne

Mais le festival ne renonce pas à célébrer les cinématographies de l'imaginaire et l'avenir de l'audiovisuel. Un événement hors-série en ligne verra le jour du 3 au 11 juillet. Un programme rétrospectif, Fantastique 20 20 20, se déploiera dès le mois de mai sur la RTS et jusqu'en 2021 dans les salles et institution phares de l'audiovisuel helvétique.

La rétrospective Sauvage et le volet Virtual Worlds au Muséum d'Histoire naturelle sont toutefois reportés. La première mondiale de la web-série Bâtards de Malou Briand et Raphaël Meyer sera présentée à l'automne prochain.

L'an dernier, le NIFFF avait accueilli 48'000 festivaliers et présenté plus de 150 films au sein de quinze sections issus de 51 pays différents.

