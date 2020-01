Selon Nintendo, le plombier Mario et les créatures Pokémon ont continué de cartonner et de nouveaux jeux à fort potentiel sont attendus dans les semaines à venir (archives).

Le pionnier japonais des jeux vidéo Nintendo a nettement relevé jeudi ses prévisions de bénéfice d'exploitation et de bénéfice net annuels, après avoir dépassé ses objectifs à l'issue des neuf premiers mois de l'exercice 2019/20.

La maison mère de Mario, Sonic et Zelda escompte désormais un bénéfice net annuel de 210 milliards de yens (1,9 milliard de francs), au lieu de 180 milliards de yens précédemment, selon un communiqué.

Sur les trois trimestres écoulées de l'exercice en cours, le groupe a déjà engrangé un bénéfice net de 196,4 milliards (+16% sur un an), grâce aux solides ventes de ses consoles Switch et les jeux associés.

Son résultat d'exploitation annuel est pour sa part attendu à 300 milliards de yens, au lieu de 260 milliards de yens auparavant.

Nintendo explique cette réévaluation par de bonnes performances commerciales, conjuguées à des taux de change plutôt favorables.

D'avril à décembre 2019, Nintendo a vendu 17,74 millions de Switch et Switch Lite (+22,5% sur un an) et 123,13 millions de jeux dédiés à cette console, soit 30% de plus qu'un an plus tôt.

Le groupe rappelle qu'il a seulement commencé à vendre des Switch en Chine en décembre, avec son partenaire local Tencent. Il espère réussir sur ce marché potentiellement important, même si un nombre très limité de jeux y seront distribués.

Le plombier Mario et les créatures Pokémon ont continué de cartonner.

Fort de cet élan, Nintendo estime à présent que ses ventes de consoles Switch/Swith Lite atteindront 19,5 millions d'exemplaires sur l'ensemble de l'exercice qui sera clos fin mars, soit 1,5 million de plus que prévu précédemment.

De nouveaux jeux à fort potentiel sont attendus dans les semaines à venir.

La contribution des services en ligne pour Switch augmente aussi, les revenus correspondants ayant bondi de 48% sur un an à 125 milliards de yens.

L'exploitation des personnages vedettes de Nintendo dans des jeux sur smartphone (Mario Kart Tour pour n'en citer qu'un) ou autres produits dérivés lui rapporte également de plus en plus.

