Clément Noël a comme l'an passé remporté le slalom de Wengen. Il a devancé de 0''40 le Norvégien Henrik Kristoffersen et de 0''83 le Russe Alexander Khoroshilov alors que les Suisses ont joué placés.

Le maître de la Männlichen de Wengen se nomme bien Clément Noël. Le Vosgien a été le plus fort dans l'Oberland bernois et répété son exploit d'il y a douze mois. Le Tricolore avait mis tout le monde d'accord après le premier parcours et il a su gérer son avantage en deuxième manche malgré des conditions peu évidentes et des chutes de neige sur le haut de la piste.

Mais au final le Français empoche son cinquième slalom, le deuxième cette saison après Zagreb. Dossard rouge de la discipline, Kristoffersen "limite la casse" avec sa deuxième place et conserve bien évidemment sa tunique avant le slalom de Kitzbühel dimanche prochain.

Le résultat d'ensemble des Suisses est excellent avec quatre hommes dans le top 10, mais il a manqué un soupçon de quelque chose pour être plus haut dans le classement. Ramon Zenhäusern et Daniel Yule ont pris la 5e place ex aequo, Tanguy Nef a fini 8e, Loïc Meillard 10e, Reto Schmidiger 24e et Sandro Simonet 25e.

12e à l'issue du premier parcours, Daniel Yule n'a pas réussi la passe de trois après ses succès à Madonna et Adelboden, mais il a su rebondir et grappiller sept rangs avec une deuxième manche nettement plus aboutie. Le Valaisan l'a d'ailleurs expliqué au micro de la RTS au sortir de son deuxième run: "Je suis satisfait de ma réaction parce que je n'étais vraiment pas content de ma première manche. Le positif c'est d'avoir pu changer d'attitude entre les deux parcours." Petit regret pour le skieur du Val Ferret, il voit Noël lui passer devant au classement de la discipline pour cinq points avant les deux courses autrichiennes (Kitzbühel et Schladming).

A égalité avec son compère, Ramon Zenhäusern n'affichait pas trop de regrets au moment de l'interview: "J'ai fait une bonne manche, mais je n'ai pas pu skier le mur proprement. Je ne monte pas sur le podium, mais on ne peut pas se permettre de se plaindre d'une 5e place."

