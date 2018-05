Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

22. mai 2018 - 16:31

Les Editions Noir sur Blanc fondées en 1987 par Jan et Vera Michalski à Montricher (VD) reprennent la collection des Classiques slaves des Editions de l'Age d'Homme. Elles republieront des titres avec de nouvelles couvertures et préfaces.

Ce fonds compte environ 600 titres sur les 4500 du catalogue de l'Age d'Homme, explique mardi à l'ats Andonia Dimitrijevic-Borel, fille du fondateur Vladimir Dimitrijevic. Il faut faire vivre cette collection et cela n'était plus dans les moyens de l'équipe de cinq personnes qui s'occupent de l'Age d'Homme aujourd'hui.

Pour cette raison, Andonia Dimitrijevic se félicite de l'accord trouvé avec Vera Michalski, connue aussi dans le canton de Vaud pour la Maison de l'écriture à Montricher. Noir sur Blanc fait partie du groupe Libella, basé à Lausanne et dirigé Vera Michalski, qui comprend notamment Buchet/Chastel, Phébus ou Libretto.

Les autres collections de l'Age d'Homme "ne sont pas touchées par cet accord et l'activité éditoriale actuelle de la maison reste inchangée", souligne le communiqué de presse commun. Les titres réédités rendront "un hommage explicite" à Vladimir Dimitrijevic (1934-2011) et constitueront une collection spéciale au sein de Noir sur Blanc.

L'Age d'Homme se recentre sur la littérature suisse et francophone, relève Andonia Dimitrijevic qui aime suivre les auteurs. Faire revivre ce fonds slave est "un travail monumental". Avec cette solution, il reste uni et ne s'éparpille pas, se réjouit la responsable. L'accord porte aussi sur un certain nombre de grandes traductions de la collection Au coeur du monde.

