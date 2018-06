Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 2 juin 2018 16:47 02. juin 2018 - 16:47

Le ciel s'est assombri sur le lac de Lugano peu avant le départ du cortège de la Pride. Et c'est sous l'orage mais dans la bonne humeur que ce dernier s'est ébranlé peu après 16h00.

Organisé pour la première fois à Lugano, le cortège de la Pride s'est ébranlé samedi peu après 16h00, en même temps que l'orage. Le défilé rassemble des groupes homosexuels, bi, trans ou queer, ainsi que pacifistes venus de toute la Suisse et d'Italie notamment.

Dans une ambiance colorée et joyeuse malgré la pluie, le cortège doit parcourir les quais du lac et le centre-ville jusqu'au "village" de la Pride installé à proximité du stade de football. Là, les participants doivent être accueillis par le conseiller fédéral Ignazio Cassis et le maire de Lugano Marco Borradori. Les organisateurs attendent de 6000 à 10'000 participants.

Cette pride n'a pas de revendication politique particulière. Ce n'est pas le moment, selon son porte-parole. L'objectif, outre la fête, est de trouver une visibilité à long terme.

Ce rassemblement au Tessin s'adresse cette année aussi aux participants LGBT de Suisse romande, où il n'y aura pas de pride en 2018. L'an dernier déjà, c'est à Berne que les gays et autres lesbiennes romands avaient tenu leur Pride.

Le défilé marque le point culminant d'une semaine de spectacles et concerts à l'enseigne du respect des droits sociaux et civils des personnes LGBT. La journée qui a débuté par un temps radieux s'est assombrie au fil des heures.

La manifestation qui a lieu depuis 1969 à l'appel des associations LGBT (lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres) a, comme d'habitude, suscité la protestation des milieux catholiques conservateurs. Ceux-ci n'ont toutefois pas obtenu l'autorisation de la municipalité de contre-manifester.

