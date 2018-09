Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 22 septembre 2018 12:24 22. septembre 2018 - 12:24

Le Saint-Siège a annoncé samedi un accord préliminaire historique avec le régime communiste de Pékin sur la nomination d'évêques, a-t-il annoncé dans un communiqué. C'était une pierre d'achoppement depuis des décennies entre le Vatican et la Chine.

L'accord annoncé porte uniquement sur la religion et non pas l'établissement de relations diplomatiques entre Pékin et le Saint-Siège, rompues en 1951, deux ans après l'arrivée au pouvoir des communistes. Les négociations dans ce dossier ont été relancées il y a trois ans.

Les catholiques chinois sont divisés entre une "Association patriotique" dont le clergé est choisi directement par le Parti communiste, enfreignant ainsi la règle d'obédience au pape, et une Eglise non officielle dont les évêques nommés par Rome sont tolérés mais pas reconnus par Pékin. Preuve de la complexité de la situation religieuse en Chine, le Vatican a déjà "accepté" dans le passé certains évêques nommés par Pékin.

La Chine compte près de 12 millions de catholiques.

