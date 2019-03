Roger Federer n'a pas connu la plus calme des entrées en matière lors des Masters 1000 de Miami samedi. Au 2e tour, le Bâlois a eu besoin de trois sets pour écarter Radu Albot (ATP 46) 4-6 7-5 6-3.

Au prochain tour, Federer défiera Filip Krajinovic (ATP 103), lequel a battu 5-7 6-2 7-6 (7/5) Stan Wawrinka plus tôt dans la journée. On a donc échappé à un derby suisse en Floride, mais cela aurait pu être pire, si Federer n'avait pas rectifié le tir après un mauvais premier set.

Six jours après avoir été battu par Dominic Thiem en finale à Indian Wells, le numéro 5 mondial a été breaké d'entrée par Albot, qu'il rencontrait pour la première fois. Une bien mauvaise manière de lancer la partie, avec - déjà - trop d'erreurs directes. D'autant plus que, dans l'enchaînement, Federer a manqué quatre balles de débreak. Suffisant pour laisser la première manche à son adversaire du jour.

Le Moldave de 29 ans, qui vient de faire son entrée dans le top 50, a longtemps continué à contrarier l'homme aux 20 titres de Grand Chelem. Dans une seconde manche accrochée d'abord, où le Suisse a même dû sauver une balle de break à 3-3. Avant de s'adjuger le set sur sa première occasion à 6-5. Et puis la manche décisive n'a pas été plus évidente pour Federer, avec une nouvelle balle de break effacée (à nouveau à 3-3). La différence s'est finalement faite à 4-3, avec un jeu de retour agressif et bien mené.

Pas forcément en jambes, Federer aura alterné le moyen et le mauvais pour cette entrée en lice. Il lui faudra être plus juste dès le prochain tour.

