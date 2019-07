Dans la nuit de jeudi à vendredi, environ 90 membres de l’école de police militaire no 19, basés à Sion, ont été touchés par des problèmes de diarrhée (archives).

Quelque nonante membres de l’armée suisse ont connu une nuit de jeudi à vendredi agitée. Ils ont été touchés par des troubles gastro-intestinaux. Des cas confirmés par l’armée ce vendredi matin, mais jugés légers.

Après Jassbach (BE) et Bière (VD) début juillet, l’armée suisse connait à nouveau des problèmes sanitaires dans l’une de ses casernes, selon une information dévoilée par Blick.ch. Dans la nuit de jeudi à vendredi, environ 90 membres de l’école de police militaire no 19, basés à Sion, ont été touchés par des problèmes de diarrhée, "pour une raison qui demeure inconnue mais qui pourrait être d’ordre virale", selon l’une des porte-paroles de l’armée.

Une enquête interne est en cours. Les infortunés ont été pris en charge sur place. Certains en ont été quitte pour un passage à l’infirmerie. "Il ne s’agit que de cas légers", précise encore l’armée. Par mesure de précaution, tous les cantonnements ont été désinfectés.

Chaque année, à pareille époque, la place d’armes de Sion compte un millier de cadres ou de soldats en son sein. Il s’agit de grenadiers et de soldats de sécurité de la police militaire ou de soldats affectés aux bases aériennes.

