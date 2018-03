Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

19. août 2011 - 12:05

Quelque 500 proches des victimes de la fusillade d'Utoeya se sont rendus vendredi sur Utoyea. Cette petite île a été le théâtre il y a tout juste quatre semaines du massacre de 69 personnes, des adolescents pour la plupart.

Depuis la fusillade qui a pris pour cible des centaines de jeunes travaillistes réunis en camp d'été le 22 juillet, la police norvégienne a nettoyé l'île, ramassant des centaines de douilles et gommant les marques du carnage.

Quatre semaines après la tragédie, l'île de 0,12 km2, à une quarantaine de km au nord-ouest d'Oslo, va être rouverte pour les familles et amis des victimes qui souhaitent se recueillir à l'endroit où leurs proches ont péri.

La mère d'Andrine, une jeune fille de 16 ans tuée ce jour-là par l'extrémiste Anders Behring Breivik, a dit s'attendre à une journée "difficile". "Mais les dernières semaines ont déjà été si difficiles que ça ne peut pas être pire", a-t-elle déclaré à la radio publique NRK.

Des fleurs et des cierges

"On va pouvoir voir le tout dernier endroit où Andrine se trouvait. On va y déposer des fleurs et brûler un cierge", a-t-elle dit. La plupart des victimes étaient des adolescents, le plus jeune était âgé de 14 ans.

Un dispositif de soutien comprenant des psychologues, des pasteurs, des imams, mais aussi des enquêteurs sera déployé sur place pour assister les familles, a expliqué un haut responsable de la Sécurité civile norvégienne qui organise la visite.

"Nous avons tout fait pour entourer cette visite de la sécurité et de la dignité nécessaires: nous faisons en sorte que cela soit calme et paisible, qu'il y ait des personnes à qui parler, que l'on essaie de répondre à toutes les questions que les familles peuvent se poser", a-t-il déclaré à l'AFP.

"Si elles le souhaitent, les familles pourront demander à la police qu'elle leur montre l'endroit où le corps de leur proche a été retrouvé", a-t-il ajouté. Samedi, les survivants de la fusillade et leurs proches, soit un millier de personnes, pourront aussi se rendre sur Utoeya.

