Viktorija Golubic (WTA 85) avait un coup à jouer à Nottingham, la Zurichoise n'en a pas profité.

Elle s'est inclinée 7-6 (7/3) 4-6 6-4 au 2e tour du tournoi britannique face à la Roumaine Elena-Gabriela Ruse, 211e joueuse mondiale seulement et issue des qualifications.

C'est surtout dans les moments-clés que Golubic a péché jeudi, au lendemain de sa victoire en... salle et sur dur face à la Russe Liudmila Samsonova. A nouveau "enfermée" en indoor et sans public en raison du retard pris à cause de la pluie, la Zurichoise n'a bien géré ni les balles de break en sa faveur (9 sur 19 converties) ni celles en sa défaveur (8 sur 16 perdues).

Menée 4-1 dans la dernière manche, Golubic est revenue à 4-4 avant de caler sur l'engagement adverse puis de céder son service pour la huitième fois de la partie, la fois de trop. Non sans avoir, pourtant, écarté deux balles de match.

