Stadler a reçu une commande de 119 millions de dollars (quasiment autant en francs) pour la livraison de huit trains de type Flirt destinés au Dallas Rapid Transit (Dart) au Texas.

Les compositions à propulsion diesel-électrique doivent entrer en service dès fin 2022, a annoncé lundi le fabricant alémanique.

Le contrat prévoit également la planification d'un dépôt pour le projet ferroviaire "Cotton Belt" (zone de la Ceinture de coton").

Les nouvelles compositions, en quatre parties et d'une longueur totale de 97 mètres, offrent une capacité pour 465 passagers (240 places assises et 225 places debout). Elle sont équipées d'un système de surveillance complet ainsi que d'un appareil de comptage des passagers en temps réel qui permet de détecter les blocages, précise le communiqué.

Il s'agit du quatrième contrat décroché par Stadler - qui vient de faire son entrée à la Bourse suisse - au Texas. "Ces trains ultramodernes doivent répondre aux exigences les plus élevées du réseau Dart", se félicite le directeur général de Stadler US Inc. Martin Ritter, cité dans le communiqué.

