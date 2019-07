Un nouveau parc naturel régional verra bientôt le jour dans le val Calanca, dans les Grisons. Il s'étalera sur plus de 100 km2. Ce projet a été lancé après l'échec en votation du projet de nouveau parc national Adula.

Le val Calanca va accueillir le premier parc naturel régional de Suisse italienne, a annoncé lundi l'Office fédéral de l'environnement (OFEV). Les communes grisonnes de Buseno, Calanca et Rossa ont décidé de mettre sur pied ce projet. La commune de Mesocco (GR) est également impliquée, car une partie de son territoire se trouve dans le périmètre du futur parc.

Rejet du projet de parc national Adula

L'objectif est de mieux faire connaître cette vallée nichée aux confins des Grisons et de préserver ses joyaux naturels et culturels. Ce projet est né à la suite du rejet en votations communales du projet de nouveau parc national Adula en 2016.

Sur les 17 communes concernées par le projet Adula, 9 l'avaient accepté. Les quatre communes à l'origine du projet de parc naturel régional dans le val Calanca avaient dit oui à la création du parc national Adula.

Paysage, nature et tourisme

L'OFEV allouera des fonds pour soutenir la création du parc naturel régional du Val Calanca. Le statut de "candidat" permet déjà la mise sur pied des structures nécessaires au lancement du parc et au développement d'offres et de projets dans les domaines du paysage, de la protection de la nature et du tourisme, explique l'OFEV.

Le parc naturel régional du val Calanca vient s'ajouter aux 15 autres parcs naturels régionaux suisses et au parc naturel périurbain Zurich Sihlwald. Le parc naturel périurbain du Jorat (VD) est en cours de création.

