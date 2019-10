Le nombre d'heures travaillées par les intérimaires en Suisse a reculé pour le troisième trimestre consécutif. Depuis le début de l'année, le solde du secteur temporaire est même négatif, a relevé mardi la faîtière Swissstaffing.

Le recul s'élève à 5,1% entre juillet et septembre, après -6,1% au deuxième trimestre et -1,3% au premier partiel. Entre janvier et fin septembre, le repli cumulé atteint 4,1%, après une progression l'année dernière de 8,4% de l'emploi intérimaire, a précisé l'association dans un communiqué.

"Quand la demande diminue, les commandes reçues sont traitées en priorité par le personnel permanent, sans que le personnel externe soit sollicité", a précisé Swissstaffing, ajoutant que "la conjoncture internationale connaît actuellement une phase d'essoufflement".

Swissstaffing collecte ses données auprès de 200 entreprises de travail temporaire, représentant 42% du secteur.

