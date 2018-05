Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

30 mai 2018

L'armée israélienne a annoncé avoir poursuivi ses raids dans la nuit de mardi à mercredi dans la bande de Gaza en réponse à des tirs de roquettes et mortier, frappant 25 objectifs militaires liés au Hamas. Tsahal avait déjà attaqué 35 cibles mardi.

Parmi les nouvelles cibles figuraient des ateliers pour la fabrication de roquettes, des abris pour des drones ainsi que des "infrastructures militaires".

L'armée avait indiqué mardi soir qu'environ 70 roquettes et obus de mortier avaient été tirés sur Israël tout au long de la journée. Un certain nombre a été intercepté par les systèmes de défense aérienne. Trois soldats israéliens ont été blessés. Il n'y avait pas d'indication dans l'immédiat sur des victimes à Gaza.

La confrontation entre Israël et les groupes armés palestiniens est la plus sévère depuis la guerre de 2014. L'un de ses groupes, le Djihad islamique avait annoncé dans la soirée qu'un accord de cessez-le-feu avait été conclu entre les organisations palestiniennes et Israël sous les auspices de l'Egypte, autre voisin de la bande de Gaza et intermédiaire historique entre les deux camps.

Ce nouvel accès de tensions après des semaines de violences le long de la frontière entre Israël et Gaza fait resurgir le spectre d'un nouveau conflit dans l'enclave qui a connu depuis 2008 trois guerres entre Israël d'une part, le mouvement islamiste Hamas et ses alliés, dont le Djihad islamique, de l'autre.

