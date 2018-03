Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 10 décembre 2012 21:10 10. décembre 2012 - 21:10

La météo n'a pas facilité lundi l'introduction du nouvel horaire CFF, le plus gros changement en Suisse romande depuis l'introduction de Rail 2000. Dans l'après-midi et jusqu'en début de soirée, le froid et la neige ont entraîné des retards de l'ordre de la dizaine de minutes.

"L'horaire 2013 fonctionne bien, mais les conditions climatiques difficiles ont mis à rude épreuve le matériel", a indiqué à l'ats Patricia Claivaz, porte-parole des CFF. De nombreuses perturbations ont été signalées sur le réseau en fin d'après-midi et en soirée. Des trains entre Genève et Lausanne ont notamment été supprimés. Les voyageurs devaient compter avec des retards.

Le matin déjà, les cheminots avaient fort à faire avec des aiguillages à dégeler, des marchepieds qui ne sortent pas ou des locomotives qui mettent plus de temps à démarrer. Les trains circulaient également à une vitesse limitée en raison de la présence de blocs de glace.

Ce nouvel horaire faisait figure de test en Suisse romande, avec d'importants changements, notamment sur la ligne Lausanne-Genève, où l'offre de places assises augmentait de 33% avec l'arrivée de treize rames à deux niveaux.

Information et rôdage

De nombreux collaborateurs de l'exploitation avaient été mobilisés pour informer les pendulaires, souligne Mme Claivaz. Et il y aura encore du travail à ce niveau au cours des prochaines semaines, jusqu'à ce que les personnes concernées aient pris de nouvelles habitudes et se soient reportées sur les trains supplémentaires, note la porte-parole.

Du "rôdage" sur le plan technique sera également nécessaire. Dimanche, un problème informatique a empêché le couplage de deux rames à Romont (FR), avec pour conséquence que la nouvelle cadence horaire du RER entre Bulle (FR) et Berne n'a pu être tenue.

Lundi également, il a été difficile de tenir l'horaire car le timing est serré pour procéder au couplage des rames, a précisé Patricia Claivaz.

Un train sur deux a changé d'horaire ce dimanche en Suisse romande. Les usagers restent vivement incités à se renseigner sur Internet ou à consulter les nouveaux horaires papier. Et il faudra passer à la caisse: les tarifs augmentent de 5,2%.

