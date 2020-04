Les pendulaires entre Domodossola et Brigue (VS) bénéficieront de liaisons supplémentaires dès le 6 avril. Entre Bienne et Berne, les trains de nuit du vendredi et du samedi soir sont supprimés dès le 11 avril.

Un train est ajouté à 05h33 au départ de Domodossola et un train quitte Brigue à 17h33, indique vendredi BLS. Cette offre aidera les pendulaires à respecter la distance sociale. Le canton du Valais a donné son accord. Les trains restants entre les deux villes sont actuellement occupés à 50%.

Les dernières liaisons de la soirée entre Berne et Bienne seront elles interrompues. Cela concerne le train au départ de Bienne à 00h26 et celui au départ de Berne à 01h12.

Le BLS améliore en revanche les correspondances à Langenthal dès le 6 avril. Le S7 circulera à nouveau entre Huttwil et Langenthal durant la semaine afin de faciliter les trajets pour les voyageurs à destination de Berne.

L'offre de trains et de bus de BLS a déjà été réduite de 30% à cause de l'épidémie de Covid-19, rappelle l'entreprise ferroviaire.

