La micro-centrale située à Finhaut (VS) produira l'équivalent de la consommation de 300 ménages.

Le nouvel aménagement hydroélectrique de Finhaut (VS) est sorti de terre. Inauguré vendredi, il produira l'équivalent de la consommation de 300 ménages. Coût de l'investissement: 3 millions de francs.

La mise en service de la micro-centrale dite au fil de l'eau a eu lieu début septembre dernier. Elle produit 1,2 gigawattheure (GWh), soit l'équivalent de la consommation de 300 ménages, a indiqué la société de turbinage des eaux de la vallée du Trient (STEVT) vendredi dans un communiqué.

L'ouvrage a été inauguré vendredi matin, après des années de gestation et un peu plus d'une année de travaux. L'idée de construire une micro-centrale à Finhaut "faisait déjà l'objet de discussions au moment des négociations liées au projet de la grande centrale Nant de Drance il y une dizaine d'années".

L'investissement pour l'aménagement de Finhaut se monte à 3 millions de francs. Il est intégralement financé par la STEVT, détenue à 50% et à parts égales par les communes de Finhaut, Salvan et Vernayaz et à 50% par le Groupe SEIC-Télédis.

