L'association Belluard Bollwerk International a trouvé sa nouvelle directrice générale du Belluard Festival. Il s'agit de Laurence Wagner, née en 1984, qui succède à Anja Dirks.

Laurence Wagner a été choisie sur la base de son projet artistique, a indiqué mercredi l'association. Elle a été auditionnée et nommée par l’assemblée des membres. La nouvelle directrice générale entrera en fonction dès le mois prochain, précise le communiqué.

Laurence Wagner est diplômée en littérature française, histoire de l'art, histoire et esthétique du cinéma de l'Université de Lausanne ainsi que de l'HEAD Genève où elle a obtenu son master en études CCC (pour critical curatorial cybermedia) en 2011. Elle a travaillé à Genève, New York et Zurich.

Convergences

Laurence Wagner veut "penser le festival comme un lieu de convergences et de recherches, mais aussi comme un terrain pour partager nos colères et rendre visible les zones d'ombre de nos scènes, de nos villes et de nos imaginaires", a-t-elle déclaré. "Il m’importe de réfléchir ensemble et de crier, par le biais des pratiques artistiques, nos révoltes et nos espérances."

Quant à Anja Dirks, elle a oeuvré dans la fonction de directrice générale du Belluard Festival durant cinq éditions. La démissionnaire deviendra dès l'an prochain codirectrice du département théâtre et directrice adjointe du Theater Basel.

La 37e édition du Belluard Bollwerk International déroulera ses fastes du 25 juin au 4 juillet 2020.

