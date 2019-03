La Haute commissaire aux droits de l'homme Michelle Bachelet a estimé que les assauts en Nouvelle-Zélande montrent que "le racisme tue" dans un certain nombre de pays (archives).

Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU s'est recueilli à Genève après les attentats en Nouvelle-Zélande. Vendredi après-midi, la Haute commissaire Michelle Bachelet a estimé que ces assauts montrent que le "racisme tue" encore dans un certain nombre de pays.

Les Etats membres du Conseil ont observé une minute de silence. Dans la matinée, une action similaire avait été menée lors d'une cérémonie au Palais des Nations en hommage aux victimes onusiennes du crash de dimanche dernier en Ethiopie.

Vendredi après-midi, la représentante néo-zélandaise au Conseil des droits de l'homme a condamné ces assauts et a mentionné "une journée très choquante et émouvante" pour les citoyens néo-zélandais et de nombreux pays.

De son côté, le directeur de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) Antonio Vitorino s'est dit "profondément attristé" et a présenté ses condoléances au gouvernement et aux proches des victimes. Tout comme son collègue Haut commissaire pour les réfugiés Filippo Grandi a exprimé son "choc" et a salué la politique néo-zélandaise en faveur des réfugiés.

