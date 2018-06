Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Neuf enfants et 36 mineurs non accompagnés ont été secourus par l'équipage de l'Aquarius (archives).

Cent cinquante-huit migrants ont débarqué vendredi soir en Sicile, où compte se rendre dimanche le nouveau ministre italien de l'intérieur Matteo Salvini. Le chef de la Ligue a promis une politique de fermeté à l'égard de l'immigration.

L'Aquarius, navire affrété par SOS Méditerranée et Médecins sans frontières, a secouru ces 158 personnes, dont neuf enfants, 26 femmes et 36 mineurs non accompagnés. Tous souffraient de déshydratation ou portaient des marques de mauvais traitements, a indiqué l'ONG française.

Le responsable du haut-commissariat de l'ONU aux réfugiés (UNHCR) a fait part de leur inquiétude face aux "terribles conditions physiques et psychologiques" dans lesquelles arrivent ces migrants. Les débarquements de migrants ont beaucoup diminué cette année, mais "nous voyons des gens qui souffrent de malnutrition, de torture et de mauvais traitements", a-t-il souligné.

Pas de commentaire de Salvini

Interrogé sur l'arrivée au ministère de l'intérieur du chef de la Ligue, un mouvement d'extrême droite au discours anti-immigration, ces responsables ont jugé qu'il était trop tôt pour établir un commentaire.

L'Italie a vu débarquer quelque 700'000 migrants sur ses côtes depuis 2013, une situation régulièrement dénoncée par la Ligue de Matteo Salvini, une des deux forces populistes avec le Mouvement Cinq Etoiles (M5S, antisystème), qui composent le nouveau gouvernement italien.

Le nouvel exécutif a prêté serment vendredi. M. Salvini a indiqué qu'il comptait se rendre en Sicile dimanche pour évaluer la situation. Il a d'ores et déjà promis des coupes dans le budget d'accueil de ces migrants, pour financer des programmes de rapatriement de ceux se trouvant en situation irrégulière en Italie.

