Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 17 mai 2018 11:31 17. mai 2018 - 11:31

Pour inaugurer la nouvelle saison de randonnée, l’Office fédéral de topographie et Suisse Rando ont publié les 16 premières feuilles des nouvelles cartes d’excursion officielles suisses. La représentation graphique a fortement été influencée par ses utilisateurs.

La carte nationale à l’échelle 1:50'000, nouvelle génération, sert de base, ont annoncé jeudi swisstopo et Suisse Rando. Cette dernière est introduite progressivement depuis l’automne 2016 dans le cadre de la modernisation des cartes nationales.

Plusieurs variantes de représentation ont été évaluées au préalable. La décision a été influencée par un sondage réalisé auprès du public.

Nouveautés

Les chemins de randonnée figurant sur la carte sont désormais indiqués selon leur degré de difficulté. Tout comme les trois catégories de chemins de randonnée balisés existant sur le terrain (chemin de randonnée, chemin de randonnée de montagne et chemin de randonnée alpine), qui sont indiqués en jaune, en rouge ou en bleu.

En plus de la présentation plus intuitive, les arrêts des transports publics et des pictogrammes représentant des lieux touristiques ou des auberges isolées sont également indiqués. La carte repliée est plus maniable que l’ancien format. Le papier robuste résiste à l’eau et est indéchirable.

D'ici l'automne 2020, les 59 feuilles de la nouvelle carte de randonnées à l’échelle 1:50'000 seront toutes disponibles. Les 16 premières cartes couvrent principalement le versant nord des Alpes, de la Gruyère à la vallée antérieure du Rhin ainsi que le Plateau entre la Haute-Argovie et la plaine de la Linth.

Neuer Inhalt Horizontal Line