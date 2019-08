Novak Djokovic sera-t-il en mesure de défendre vraiment ses chances dans cet US Open 2019 ? Blessé à l'épaule, le Serbe a songé à abandonner lors de son 2e tour face à Juan Ignacio Londero (ATP 56).

Finalement victorieux 6-4 7-6 6-1 de l'Argentin, le no 1 mondial et tenant du titre avoue qu'il "ne voyait pas comment il allait pouvoir s'en sortir." "Je me suis posé cette question au milieu du premier set. J'avais vraiment mal, lâche-t-il. Je suis soulagé d'avoir pu conclure ce soir. J'espère pouvoir jouer sans douleur vendredi."

Novak Djokovic confesse avoir eu de la chance face à l'Argentin qui a mené 3-0 service à suivre dans le deuxième set. "Revenir dans cette deuxième manche fut crucial", glisse Novak Djokovic qui a rendez-vous avec le vainqueur de la rencontre entre son compatriote Dusan Lajovic (no 27) et l'Américain Denis Kudla (ATP 111).

Serena Williams semble, quant à elle, en pleine possession de ses moyens. La manière avec laquelle elle a rebondi après la perte du premier set contre Catherine McNally (WTA 121) doit la rassurer. Victorieuse 5-7 6-3 6-1 de la teenager de 17 ans qui avait éliminé lundi Timea Bacsinszky, l'Américaine est désormais parfaitement "lancée" dans ce tournoi après un premier tour contre Maria Sharapova qui avait tourné à la mascarade en raison de l'état physique de la Russe.

Bousculée pendant un set et demi par Catherine McNally, Serena Williams a dû vraiment élever le niveau de son jeu pour s'imposer. Elle devra évoluer avec la même intensité en seizième de finale devant une adversaire de valeur, la gagnante de la partie entre la ressortissante de Taïwan Su-Wei Hsieh (no 29) et la Tchèque Karolina Muchova (WTA 44).

