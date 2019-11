Novak Djokovic (ATP 1) s'est qualifié pour sa 6e finale du Masters 1000 de Paris en éliminant le Bulgare Grigor Dimitrov (ATP 27) 7-6 (7/5) 6-4. Il rencontrera Denis Shapovalov (ATP 28) en finale.

Le Serbe tentera de décrocher son cinquième trophée parisien dimanche contre le Canadien qui n'a pas eu besoin de défier Rafael Nadal (ATP 2), forfait sans que l'on en connaisse la raison. La place de numéro un mondial, que Nadal va récupérer lundi, se jouera donc au Masters de Londres (10-17 novembre).

Dimitrov, demi-finaliste à l'US Open, a laissé passer sa chance dans un premier set très accroché durant lequel aucun des joueurs n'a obtenu la moindre balle de break. Et dans le jeu décisif, Djokovic s'est montré le plus fort nerveusement, marquant deux points cruciaux au terme de longs rallyes. Le premier lui a permis d'effacer un mini-break et d'éviter ainsi de se retrouver avec trois balles de set à sauver en revenant à 5-4. Le second, qui a duré 35 échanges, lui a permis d'obtenir à son tour une balle de set, qu'il a transformée dans la foulée.

L'énorme soupir de soulagement lâché par Djokovic en levant les bras à ce moment-là en disait long sur l'occasion que son adversaire venait de manquer. Car la seconde manche a été à sens unique, bouclée par le Serbe sur la première de ses trois balles de match.

