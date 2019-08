Le choc entre Novak Djokovic et Stan Wawrinka, revanche de la finale 2016 remportée par le Vaudois, aura bien lieu à New York. Le Serbe a rejoint Wawrinka parmi les qualifiés pour les 1/8 de finale.

No 1 mondial et tenant du titre, Novak Djokovic s'est imposé 6-3 6-4 6-2 devant l'Américain Denis Kudla (ATP 111). Au bord de l'abandon de son propre aveu lors de son deuxième tour de mercredi contre l'Argentin Juan Ignacio Londero en raison de douleurs à l'épaule gauche, le Serbe a rendu une excellente copie face à Kudla. "Je ne me suis pas entraîné jeudi. Ce soir, j'ai joué presque sans avoir mal", se félicite Novak Djokovic qui précise que les examens qu'il a subis n'ont relevé aucune lésion.

Stan Wawrinka n'a plus affronté Novak Djokovic depuis la finale de 2016 à New York. Le Vaudois aura sa chance face à un adversaire qui, malgré sa victoire contre Denis Kudla, n'est pas en pleine possession de ses moyens. La distance des trois sets gagnants sera sans doute le meilleur atout de Stan Wawrinka,

Dans ce haut du tableau, Daniil Medvedev s'est qualifié pour les huitièmes de finale sous les sifflets du public. Victorieux 7-6 4-6 7-6 6-4 de Feliciano Lopez (ATP 61), qui jouait son... 71e tournoi du Gand Chelem de rang, le Russe a témoigné d'un comportement déplorable. Il s'est mis le public à dos au premier set: alors que le ramasseur lui tendait sa serviette entre deux points, le Russe qui ne la voulait pas la lui a arrachée des mains pour la lui jeter au visage. L'arbitre lui a alors donné un avertissement et cette fois c'est sa raquette qu'il a lancée vers sa chaise.

