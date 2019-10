Novartis a enregistré sur le troisième trimestre 2019 un chiffre d'affaires de 12,17 milliards de dollars, en hausse de 10% à périmètre constant, ou 13% en incluant les variations de changes. La multinationale rehausse ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice.

La base de comparaison a été retravaillée pour exclure la performance de l'ancienne division ophtalmique Alcon, autonomisée au printemps dernier.

La performance commerciale a une nouvelle fois été portée par le segment des médicaments originaux (Innovative Medicines), dont les recettes ont enflé de 13% à 9,67 milliards, alors que les produits génériques ou biosimilaires de Sandoz ont grappillé 3% à 2,48 milliards.

L'excédent d'exploitation (Ebit) de base - hors effets de périmètres, de changes et de tout élément jugé exceptionnel par la direction - a bondi de 15% à 3,75 milliards de dollars et le bénéfice net a gagné 8% à 2,04 milliards.

La performance défrise les projections les plus optimistes des analystes interrogés par AWP, qui plafonnaient le chiffre d'affaires à 11,67 milliards de dollars et l'Ebit de base à 3,59 milliards. Les recettes d'Innovative Medicines ne devaient pas dépasser 9,46 milliards et celles de Sandoz 2,42 milliards.

La direction étoffe subséquemment ses prévisions pour 2019, articulant désormais une croissance de près de 10%, assortie d'une expansion de 15 à près de 20% de l'Ebit de base. Novartis ambitionnait jusqu'à présent de faire progresser ses revenus de 5 à 9% et son Ebit de base de 10 à 15%.

Par segment d'activité, Innovative Medicines doit générer une croissance de 10 à près de 20%. La stagnation attendue jusqu'alors chez Sandoz fait place à une progression de quelques points de pourcentage.

