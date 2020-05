Le numéro un mondial de l'insuline, le danois Novo Nordisk, a annoncé mercredi un bond de 14% de son bénéfice net au premier trimestre 2020, les ventes augmentant quant à elles de 16%, portées par une tendance au stockage liée au Covid-19.

Le groupe a enregistré une bénéfice net de 11,9 milliards de couronnes (1,7 milliard de francs) tandis que son chiffre d'affaires s'est établi à 33,9 milliards de couronnes.

Ses usines sont restées ouvertes depuis le début de la crise liée au nouveau coronavirus qui a été marquée par une hausse des stocks.

"La croissance des ventes a été affectée par des stockages liés au Covid-19 avec un augmentation des prescriptions et des niveaux de stocks chez les grossistes observée en particulier aux États-Unis et dans la région EMEA en mars 2020", a souligné le rapport trimestriel.

Toutefois, "la pandémie actuelle de Covid-19 entraîne une incertitude quant aux perspectives concernant le flux de patients et les impacts sociétaux tels que que le taux de chômage aux États-Unis, qui a des conséquences sur la couverture santé", a noté Novo Nordisk, qui maintient ses prévisions sur l'ensemble de l'année, avec une hausse de 1% de son bénéfice opérationnel.

Le groupe pharmaceutique revendique 46% des parts du marché mondial de l'insuline, un secteur marqué par la nette baisse des prix des antidiabétiques aux États-Unis - plus gros consommateur de la planète, où Novo Nordisk réalise près de la moitié de son chiffre d'affaires - et une compétition plus rude.

Le monde comptait l'an dernier plus de 425 millions de diabétiques, et leur nombre pourrait passer à 629 millions en 2045, selon des estimations de la Fédération internationale du diabète (FID).

