Ce contenu a été publié le 25 octobre 2018 16:36 25. octobre 2018 - 16:36

Jiri Novotny va rester à Ambri-Piotta jusqu'au terme de la saison, a annoncé le club léventin.

Le contrat de l'attaquant tchèque portait initialement jusqu'à la pause de l'équipe nationale en novembre. Novotny s'était engagé à 24 heures de l'entame du championnat de National League. Il a réussi 3 buts et 2 assists en 13 apparitions sous le maillot biancoblù.

Touchés tous deux à une épaule, le défenseur Christian Pinana et l'attaquant Tommaso Goi sont par ailleurs au respectivement six et trois semaines, annonce Ambri-Piotta dans le même communiqué.

