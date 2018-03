Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 16 novembre 2009 18:51 16. novembre 2009 - 18:51

Vienne - L'Iran va poursuivre l'enrichissement d'uranium, a déclaré son représentant auprès de l'AIEA. Il a jugé "répétitif" le rapport de l'Agence qui demande "plus de clarifications" sur l'objectif du second site nucléaire, que l'Iran avait omis de déclarer.

"L'Iran va continuer à exercer son droit à l'usage pacifique de l'énergie nucléaire, y compris l'enrichissement" d'uranium, a déclaré Ali Asghar Soltanieh à l'agence de presse iranienne Fars. Il a appelé les Etats membres de l'Agence internationale de l'énergie atomique à "mettre fin à cette tendance répétitive et fastidieuse, les rapports de l'Agence ne comportant rien de nouveau".

L'AIEA a demandé dans son dernier rapport, lundi, "plus de clarifications" sur l'objectif du second site nucléaire, alors que l'Occident s'impatiente face aux hésitations iraniennes sur son offre de compromis d'enrichir son uranium à l'étranger.

L'Iran avait révélé en septembre dernier qu'elle construisait un second centre d'enrichissement en dehors de celui de Natanz, qui compte environ 8000 centrifugeuses, dans le centre du pays.

La révélation avait provoqué une vague d'indignation dans les pays occidentaux qui soupçonnent l'Iran de vouloir se doter de l'arme atomique, sous couvert d'un programme nucléaire dont le régime islamique affirme qu'il est purement civil.

