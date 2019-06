La Suisse a connu une nouvelle nuit tropicale, encore plus chaude que la précédente. Meteonews a enregistré un pic dans le canton de Vaud, à Vevey, où la chaleur n'est pas descendue en dessous de 25,3 degrés.

Sur le massif du Lägern, situé à la frontière entre les cantons de Zurich et d'Argovie, ainsi qu'à Vaduz (FL), plus de 24 degrés ont été mesurés dans la nuit de mercredi à jeudi. Des températures de 23,7 degrés ont été enregistrées sur le Pfannenstiel, au-dessus du lac de Zurich, et sur le Hörnli, dans l'Oberland zurichois.

Il a également fait plus de 23 degrés à Lugano et à Locarno-Monti. Le mercure n'a pas chuté en dessous de 20 degrés dans plusieurs autres stations de mesure, précise Meteonews. Comme la nuit précédente, les températures ont été particulièrement douces en altitude, comme à Göschenen (UR), qui a enregistré 22,1 degrés.

