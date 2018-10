Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 7 octobre 2018 09:19 07. octobre 2018 - 09:19

Khabib Nurmagomedov a conservé son titre de champion des poids légers de l'UFC en MMA. Il a dominé Conor McGregor, samedi à Las Vegas, lors d'un combat qui a failli se terminer en bagarre générale.

Le match a été interrompu par l'arbitre au milieu du quatrième round alors que le Russe pratiquait un étranglement sur son adversaire irlandais. Nurmagomedov, qui a acquis sa victoire en épuisant McGregor au sol, a été déclaré vainqueur par soumission.

Immédiatement après la fin du combat, Nurmagomedov s'est précipité hors de l'octogone pour en venir aux mains avec des membres du clan McGregor.

Quelques instants plus tard, un homme a pénétré sur le ring et s'est mis à frapper l'Irlandais, encore en train de récupérer de ses efforts. Les agents de sécurité ont fait cesser l'empoignade et escorté Nurmagomedov vers la sortie de la T-Mobile Arena.

Le Russe de 30 ans obtient sa 27e victoire en autant de combats. C'est en revanche la quatrième défaite de sa carrière pour McGregor, qui n'avait plus disputé de combat d'arts martiaux mixtes depuis près de deux ans.

Neuer Inhalt Horizontal Line