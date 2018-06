Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 28 juin 2018 18:53 28. juin 2018 - 18:53

Valentin Nussbaumer a été choisi au 4e rang de la CHL Import Draft par les Cataractes de Shawinigan et il affrontera Theo Rochette en LHJMQ. Six autres Suisses ont été repêchés.

Nussbaumer, 17 ans, avait fait part de son désir de tenter sa chance en Amérique du nord. Le voilà exaucé puisque les Cataractes de Shawinigan ont décidé de le sélectionner avec leur premier choix dans cette draft qui ne concerne que les joueurs non canadiens et américains.

Valentin Nussbaumer a joué 26 matches de saison régulière l'an dernier avec Bienne et il avait surpris son monde en inscrivant 5 buts et un assist. Il avait démarré fort et avait ensuite eu de la peine à confirmer. Il n'a par exemple disputé qu'un match de play-off avec les Seelandais.

Nussbaumer fêtera ses 18 ans le 25 septembre prochain. Formé d'abord à Ajoie, il a ensuite rejoint la Tissot Arena. Le joueur a pris la peine de remercier son nouveau club via Twitter: "Un rêve devient réalité... Honoré d'être un Cataractes, me réjoui d'arriver chez vous!" (sic)

Schmid et Eggenberger appelés

Les Lethbridge Hurricanes ont eux jeté leur dévolu sur le gardien emmentalois Akira Schmid en 20e position. Drafté au 5e tour (136e position) par les New Jersey Devils le week-end passé, le grand portier de 18 ans (1m94) avait envie de voir autre chose étant donné la situation des gardiens dans le vestiaire des Tigers avec les deux titulaires Ivars Punnenovs et Damiano Ciaccio.

Au 33e rang, les Oshawa Generals ont misé sur Nando Eggenberger. L'attaquant davosien, petit clone de Nino Niederreiter, pensait peut-être entendre son nom samedi dernier à Dallas lors de l'encan NHL. S'il décide de franchir l'Atlantique, il pourrait retrouver son compatriote Nico Gross.

Enfin quatre autres jeunes Helvètes ont tapé dans l'oeil des recruteurs de la CHL (les ligues juniors LHJMQ, OHL et WHL). Il s'agit de l'attaquant bernois Kyen Sopa (36e, Niagara IceDogs), du junior de Kloten Ian Derungs (39e, Kingston Frontenacs), du Zougois Dean Schwenninger (55e, Portland Winterhawks) et du défenseur de Fribourg Gottéron David Aebischer (82e, Olympiques de Gatineau), qui n'a aucun lien de parenté avec l'ancien gardien.

