Les magasins ne resteront pas ouverts une heure plus tard le samedi à Nyon. Les électeurs ont refusé dimanche à 52% des voix une extension à 19h00.

Le nouveau règlement communal sur les jours et heures d'ouverture et de fermeture des commerces a été refusé par 2529 non contre 2258 oui. La participation a atteint 36,04%, a annoncé la ville.

La municipalité a pris acte "avec regret" de l'issue du scrutin. "C'est une mauvaise nouvelle pour le commerce nyonnais qui doit faire face à une concurrence déloyale des shops et centres commerciaux qui bénéficient d'horaires plus étendus alors que leur personnel n'est pas protégé par une convention collective", a déclaré le syndic Daniel Rossellat, cité dans un communiqué.

Le nouveau règlement répondait à une demande formulée par la Société industrielle et commerciale de Nyon (SIC). Il avait été assez largement approuvé par le Conseil communal en avril dernier.

Le syndicat Unia, qui défend les intérêts du personnel de vente, ainsi que des élus socialistes, Verts et POP avaient lancé un référendum. Le rejet de dimanche montre que la "population est attachée au respect des conditions de travail du personnel et qu'elle soutient le commerce de proximité", ont-ils écrit dans un communiqué. L'extension aurait profité avant tout aux grandes surfaces, estiment-ils.

