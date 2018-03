Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 19 juillet 2013 20:55 19. juillet 2013 - 20:55

"Il y a 35 ans, j'aurais pu être Trayvon Martin", a lancé vendredi Barack Obama. Le président américain a en outre salué "l'incroyable dignité" des parents de l'adolescent noir tué l'année dernière en Floride par George Zimmerman. Ce dernier a a été acquitté samedi, un verdict qui a créé un tollé aux Etats-Unis.

Le premier président noir des Etats-Unis a également appelé à réduire la "défiance" entre les Afro-Américains et la police, indiquant qu'il souhaitait un examen des législations locales sur la légitime défense, telles que celle appliquée en Floride. Barack Obama s'exprimait lors d'une apparition surprise dans la salle de presse de la Maison Blanche.

L'acquittement de M. Zimmerman avait déclenché un mouvement de colère aux Etats-Unis. Dimanche et lundi, des rassemblements, manifestations ou veillées de prières ont notamment été organisés à New York, San Francisco, Los Angeles et Chicago.

