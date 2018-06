Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

L'obligation d'annoncer les postes vacants dans certaines professions dont le taux de chômage atteint 8% ou plus entre en vigueur le 1er juillet (photo symbolique).

Le canton de Zurich est prêt pour l'entrée en vigueur le 1er juillet de l'obligation d'annonce des postes vacants dans certaines professions où le taux de chômage atteint au moins 8%. Au total, 17 personnes centraliseront les informations.

A partir du 1er juillet, les employeurs souhaitant recruter dans les professions frappées par un taux de chômage de 8% ou plus devront réserver leur offre durant cinq jours aux offices régionaux de placement (ORP). C'est une conséquence de la mise en oeuvre de l'initiative contre l'immigration de masse de l'UDC et l'application de la préférence indigène.

Le seuil sera ramené à 5% dès le 1er janvier 2020. Une liste de 19 genres de professions soumises à l'obligation d'annonce a été établie. Ce sont des professions ayant atteint un taux de chômage de 8% ou plus durant la période du 1er avril 2017 et le 30 mars 2018.

Préparation intensive

Les ORP du canton de Zurich se sont préparés intensivement ces derniers mois à la "préférence indigène light". Il est dans l'intérêt du canton d'appliquer au mieux l'obligation d'annonce, a indiqué la conseillère d'Etat Carmen Walker Späh vendredi à la presse.

Les 17 personnes chargées de la mise en application sont toutes regroupées dans un centre à Zurich-Alstetten. Elles devront gérer environ 10'000 annonces supplémentaires par année, selon les estimations du canton.

Le fonctionnement du centre sera examiné et analysé régulièrement à des fins d'améliorations. Pour le département cantonal de l'économie, l'obligation d'annonce est une chance à saisir pour intensifier encore la collaboration entre les ORP et les employeurs, a souligné Carmen Walker Späh.

Dix ORP

Pour la mise en application de l'obligation d'annonce, le canton de Vaud s'appuie sur ses 10 ORP et sur 22 personnes chargées des relations au quotidien avec les entreprises, a indiqué à l'ats François Vodoz, directeur du service cantonal de l'emploi. Seules quatre personnes supplémentaires ont été engagées pour une hotline.

Le canton gère déjà quelque 12'000 annonces de places vacantes par année. Avec l'obligation d'annonce, le service de l'emploi prévoit entre 3000 et 5000 annonces supplémentaires. Les secteurs les plus touchés seront l'agriculture, la construction et l'hôtellerie. Les entreprises de travail temporaire seront aussi impactées, précise François Vodoz.

