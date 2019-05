Le groupe industriel Oerlikon inaugure une usine qui a coûté 55 millions de dollars (quasiment autant en francs) à Huntersville, en Caroline du Nord sur la côte est des Etats-Unis.

"L'installation s'inscrit dans le cadre de la stratégie de croissance aux Etats-Unis et sera la pierre angulaire des activités de fabrication d'additifs d'Oerlikon" dans le pays, précise le communiqué publié mercredi.

L'installation de 11'600 mètres carrés emploie environ 60 personnes. Il s'agit du deuxième site de la société en Caroline du Nord. "La fabrication d'additifs utilise des outils de haute technologie, le prototypage rapide et l'impression 3D sur métal et plastique pour aider les clients à créer de nouveaux composants et à transformer les processus de production", indique Oerlikon.

L'industriel de Pfäffikon emploie plus de 1300 personnes dans 18 états américains. L'investissement de 55 millions de dollars fait partie d'une somme de 400 millions investie ces cinq dernières années par Oerlikon. La société "s'attend à investir également 200 millions dans les trois prochaines années, créant 400 nouveaux emplois". Le site de Huntersville continuera de créer des postes, souligne la société.

Sven Hicken, à la tête de la division Additifs cité dans le document, assure que Oerlikon "travaille déjà avec des clients dans l'aérospatial, l'automobile, l'énergie et le médical aux Etats-Unis. Nous prévoyons une croissance continue dans ces secteurs et dans d'autres".

