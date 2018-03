Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 31 décembre 2009 15:21 31. décembre 2009 - 15:21

Berne - Malgré la crise, les Suisses se sont montrés plus généreux que jamais en 2009: les grandes oeuvres d'entraide ont enregistré au cours de l'année des dons supérieurs à la moyenne. Selon elles, la générosité est plus liée aux principes éthiques qu'au portemonnaie.

Les Suisses font justement des dons en raison de la crise, constate le porte-parole d'Helvetas: "la solidarité augmente au sein de la population", en particulier de la part des personnes qui n'ont pas encore été touchées par la crise.

Helvetas s'attend à une année record. L'organisation a reçu 2 à 3% de plus de dons qu'en 2008, année au cours de laquelle elle avait bouclé ses comptes avec 14,95 millions de francs d'entrées, un record.

Caritas annonce pour sa part avoir reçu 26 millions de francs, soit près de 13% de plus qu'en 2008. Cela représente le troisième meilleur résultat des dix dernières années en termes de dons, a précisé son porte-parole.

Le bilan 2009 pour la Croix-Rouge Suisse est également "réjouissant", selon son préposé à l'information. L'organisation a reçu environ 25 millions de francs, soit 3 millions de plus qu'en 2008. La légère tendance à la hausse observée ces dernières années se poursuit donc. Une comparaison générale reste toutefois difficile, affirme le porte-parole.

