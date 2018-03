Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 16 octobre 2012 22:38 16. octobre 2012 - 22:38

Dans le match au sommet, Olten a battu Ajoie 4-2. Grâce à ce succès, les Soleurois comptent six points d'avance sur La Chaux-de-Fonds qui a scalpé Viège 6-1.

Les Souris de LNB suivent le même chemin que les Aigles en LNA. Au Kleinholz, les locaux ont pris le meilleur sur Ajoie. Un but de Ganz en début de troisième tiers sur une double supériorité numérique a suffi pour faire la différence.

Julien Turler a lui réussi une superbe partie en inscrivant la moitié des buts de son équipe. Aux Mélèzes, l'attaquant chaux-de-fonnier s'est régalé dans une partie marquée par aucune pénalité sifflée. Les six buts neuchâtelois et le but haut-valaisan sont donc tombés à 5 contre 5.

A Malley, le LHC a signé une troisième victoire consécutive en battant Bâle 4-2. Avec Fabien Hecquet aux buts à la place de Cristobal Huet, les hommes de John Van Boxmeer n'ont pas eu la partie facile. Mais grâce à Colby Genoway, auteurs de quatre points (2 buts, 2 assists) les Lausannois ont pu empocher les trois points. Ce succès leur permet de remonter à la cinquième place du classement.

En Valais, Sierre n'a rien pu faire face à Langenthal. Les pensionnaires de Graben se sont inclinés 3-0 devant 869 spectateurs. A Martigny, Red Ice est allé aux tirs au but pour battre Thurgovie. C'est Ryan McMurchy qui a inscrit le tir au but décisif.

