Ce contenu a été publié le 20 septembre 2018 22:24 20. septembre 2018 - 22:24

Fribourg Olympic a manqué de peu l'exploit en match aller du 1er tour qualificatif de la Ligue des champions.

Les joueurs du coach Petar Aleksic ont fait match nul 89-89 face à Avtodor Saratov, qui ne pourra donc pas se permettre de gérer samedi au retour en Russie.

Auteurs du triplé Championnat/Coupe de Suisse/SBL Cup ce printemps, Babacar Touré (23 points, 12 rebonds) et ses équipiers ont vraiment fait douter le 5e du dernier championnat de Russie, qui alignait pourtant six joueurs méricains dont quatre dans son cinq de base. Auteurs d'un départ canon, les Fribourgeois menaient ainsi 20-4 après 6'03''. Et leur marge était encore de 11 unités après 17'08'' (43-32).

La suite fut plus compliquée. Avtodor Saratov, qui n'accusait déjà plus que quatre longueurs de retard à la mi-temps (46-42), a renversé totalement la vapeur dès le retour des vestiaires. La formation russe a réussi un partiel de 15-2 en l'espace de 3'41'' pour prendre neuf points d'avance (48-57), sous l'impulsion de Jackie Carmichael (18 points au total) et McKenzie Moore (17).

Mais Olympic n'a rien lâché pour son grand retour sur la scène européenne. Les Fribourgeois ont à leur tour recollé au score, prenant à nouveau l'avantage à 4'56'' du terme (77-76). Les deux équipes ont ensuite livré un intense chassé-croisé. Saratov a cru tenir son os en s'offrant une marge de trois points à 26'' du "buzzer" (86-89), mais Dusan Mladjan (24 points) a inscrit son cinquième panier primé de la soirée à 7'' de la fin pour offrir le nul à son équipe.

Dubas et Norrköping battus

Jonathan Dubas a par ailleurs également goûté à la Ligue des champions jeudi soir. L'intérieur international suisse figurait même dans le cinq de base des Norrköping Dolphins, qui se sont inclinés 62-74 à domicile face à Estudiantes Madrid en match aller du 1er tour qualificatif. Il a réalisé 4 points, 6 rebonds et 3 passes décisives, en 21'38'' passées sur le parquet.

