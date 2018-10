Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Privé de son atout majeur Babacar Touré, Fribourg Olympic a logiquement subi un deuxième revers en trois sorties dans la phase de poules de la Ligue des champions.

Les joueurs de Petar Aleksic se sont inclinés 91-68 sur le parquet de Tenerife, qui reste ainsi invaincu dans ce groupe B. La tâche des Fribourgeois s'annonçait délicate face à un club qui a remporté en 2017 la première Ligue des champions et qui est la 11e meilleure équipe européenne selon le classement de la FIBA. Elle le fut d'autant plus après le forfait de Babacar Touré, qui souffre d'une pneumonie et a dû passer la nuit de lundi à mardi à l'hôpital.

L'intérieur sénégalais a certes réintégré l'équipe pour la théorie d'avant-match, mais il a dû faire l'impasse sur cette rencontre. Son absence s'est forcément ressentie sous les panneaux, même si son remplaçant dans le cinq de base Paul Gravet (2m03) n'a rien à se reprocher: les joueurs de Tenerife ont capté 37 rebonds au total, dont 8 pour Colton Iverson (2m13), contre 26 pour leurs adversaires.

Olympic a pourtant démarré de manière idéale cette rencontre, menant 8-5 à la 3e minute grâce notamment à un panier primé de Paul Gravet (12 points au total). Mais Tenerife n'a pas tardé à imposer sa loi. Emmenée par l'ailier-fort américain Tim Abromaitis (23 points, 6 rebonds), la formation des Iles Canaries a pris les devants grâce à un partiel de 14-2 qui lui a permis de mener 19-10 après 8'37''.

Tenerife a ensuite parfaitement géré son affaire. Sa marge était de 13 points à la mi-temps (43-30), et passait les 20 unités durant le troisième quart. Olympic a résisté tant bien que mal, grâce notamment aux 17 points, 8 rebonds et 4 passes décisives d'Andre Williamson. Mais le champion de Suisse n'a finalement rien pu faire dans cette rencontre.

