L'OMS, de nombreux chefs d'Etat et des dirigeants de grands groupes s'allient pour une distribution équitable des vaccins, de diagnostics et de médicaments contre le coronavirus. Ils ont lancé vendredi en ligne un nouvel accélérateur mondial.

Le dispositif doit permettre d'accélérer les efforts, la production et la distribution de ces composantes contre la pandémie. Parmi les personnalités qui participaient au lancement, outre le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus, se trouvaient notamment le président français Emmanuel Macron et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

La pandémie est une "crise mondiale sans précédent qui a mené à une réponse mondiale sans précédent", a dit M. Tedros. L'OMS travaille depuis plusieurs semaines avec des milliers de chercheurs. Des épidémies ont montré que lorsque des soins existent, ile ne sont pas toujours distribués équitablement. "Nous ne pouvons pas laisser cela avoir lieu", a dit M. Tedros. Deux émissaires ont été nommés pour accompagner ce nouveau partenariat.

Le nombre d'acteurs réunis est "inédit", a relevé de son côté M. Macron. "Si on veut gagner contre ce virus, on doit soutenir tous les systèmes de soin" et cette initiative permettra d'aider "les pays les plus vulnérables". Le président français a appelé à rendre accessibles partout, dès qu'ils seront en vigueur, les vaccins, les tests et les soins "à toutes les populations". Il a ajouté qu'il chercherait à étendre ce partenariat à tous les membres du G20 et à "réconcilier les Etats-Unis et la Chine".

De son côté, l'Alliance mondiale pour les vaccins (GAVI), établie à Genève, a relevé dans la matinée que plus de 70 possibles vaccins étaient testés. Elle s'attend encore à ce que le nombre soit multiplié par près de trois.

Elle appelle aussi à ne pas interrompre les campagnes d'immunisation contre les autres pathologies. Lorsque celles-ci sont suspendues, 128 décès sont observés pour chaque décès du coronavirus. L'OMS a elle recommandé en revanche d'interrompre provisoirement les campagnes préventives de vaccination là ou aucune épidémie active de maladies évitables n'est observée.

