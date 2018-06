Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 12 juin 2018 12:24 12. juin 2018 - 12:24

Genève renforce encore son action sur les entreprises durables avec une alliance entre l'ONG B Lab et l'ONU (archives).

L'ONG genevoise B Lab va être au centre des efforts pour les entreprises du monde entier plus durables. Une alliance avec l'ONU pour trois ans doit donner lieu à l'été 2019 à une plateforme internationale pour mesurer les avancées de 100'000 groupes d'ici 2030.

Spécialiste de la certification sur ces questions sociales et environnementales, B Lab a déjà lancé un dispositif auprès des multinationales et des PME genevoises. Celui-ci rassemblera plus de 300 organisations d'ici fin juin. Il cible au moins 500 participants d'ici la fin de l'année.

Il oeuvrera surtout comme pilote pour l'agence onusienne pour l'engagement durable du secteur privé UN Global Compact, dont la branche se réunit jeudi pour la seconde fois au Palais des Nations. Le mécanisme d'auto-évaluation en ligne et sans frais devrait bénéficier à des dizaines de milliers d'entreprise en s'appuyant sur les plus de 9000 que compte l'UN Global Compact dans 189 pays.

B Lab et l'agence onusienne touchent déjà chaque jour près de 40'000 entreprises. "Seuls les entrepreneurs ayant intégré les principes du développement durable dans leur modèle d'affaires" vont être capables "d'attirer le capital humain et financier indispensable à leur croissance", estime le directeur général du développement économique genevois (DG DERI) Nicholas Niggli.

"Best for Geneva" doit encore "monter en puissance jusqu'en 2021", ajoute de son côté son directeur exécutif Jonathan Normand. Une rencontre est prévue en février 2019 pour valoriser l'engagement collectif de ces acteurs privés genevois.

