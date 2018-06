Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 20 juin 2018 12:46 20. juin 2018 - 12:46

Suisse, UE ou Chine ont tous déploré le départ américain du Conseil des droits de l'homme. A l'inverse, Israël s'en félicite. Mercredi à Genève, le président de l'instance onusienne a estimé qu'aucun organe n'était mieux placé pour discuter de droits de l'homme.

"On doit s'attendre à d'importantes conséquences pour le Conseil", a expliqué à l'agence Keystone-ATS l'ambassadeur suisse auprès de l'ONU à Genève Valentin Zellweger. La Suisse est convaincue qu'un engagement actif des Etats-Unis aux travaux du Conseil a un effet positif sur la situation des droits de l'homme dans le monde, poursuit le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Elle respecte toutefois la décision souveraine des Etats-Unis.

Devant le Conseil, la représentante bulgare, dont le pays assure la présidence de l'UE, a déploré une décision "qui risque de réduire le rôle des Etats-Unis" sur la scène internationale. Elle a réaffirmé le soutien européen à l'instance onusienne.

Visés par plusieurs pays

De même que la Chine, souvent ciblée par des défenseurs des droits de l'homme, qui s'est dite "déçue" par l'annonce américaine mardi soir. Egalement à Genève mercredi, le président slovène Borut Pahor a appelé à trouver un moyen de collaborer.

Le retrait américain "est une mauvaise nouvelle" pour ce Conseil, pour l'ONU, pour les Etats-Unis et "pour toute personne qui défend les droits de l'homme", a-t-il affirmé. L'effort de ce pays sur les droits de l'homme sera moins important, a-t-il ajouté.

Son ambassadeur à l'ONU à Genève, qui préside le Conseil en 2018, a tenu à être clair. "Si les problèmes de droits de l'homme ne sont pas discutés ici, dans cette salle, il y a peu de chances qu'ils le soient de manière significative ailleurs", a affirmé Vojislav Suc.

Israël satisfait

De son côté, Israël se félicite de la décision américaine de se retirer du Conseil. Les Etats-Unis ont annoncé mardi qu'ils se retiraient de l'instance établie à Genève, qu'ils accusent d'"hypocrisie" et de parti pris contre Israël. Celle-ci dépend de l'Assemblée générale de l'ONU.

"Depuis des années, le Conseil des droits de l'homme a prouvé qu'il était une organisation anti-Israël biaisée, hostile qui a trahi sa mission de défendre les droits de l'homme", ont déclaré les services du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Le Conseil a été lancé en 2006 pour promouvoir et protéger les droits de l'homme à travers le monde mais ses rapports ont souvent contredit les priorités américaines. Les Etats-Unis ne l'avaient rejoint que sous la période de l'ancien président Barack Obama.

Outre leur accusation liée à Israël, partagée ces derniers jours par la Grande-Bretagne, ils demandaient depuis un an une facilitation de l'exclusion de certains Etats du Conseil par l'Assemblée générale. Et des conditions d'élection plus strictes des membres.

